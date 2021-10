Pluto TV arriva in Italia: 40 canali TV gratis e migliaia di ore di intrattenimento

A pochi mesi dall'annuncio di Pluto TV in Italia, la piattaforma d'intrattenimento on demand e gratuita è disponibile in Italia. Il servizio targato ViacomCBS propone in Italia 40 canali esclusivi e migliaia di ore di programmazione ed intrattenimento.

I canali fissi sono divisi per area e categoria e sono i seguenti.

Film:

100 Pluto TV Film

105 Pluto TV Film Azione

110 Pluto TV Film Romantici

115 Pluto TV Film Thriller

120 Pluto TV Film Classici

125 Pluto TV Cinema Italiano

130 Pluto TV Film Commedia

135 Pluto TV Film Drama

Serie TV:

200 Mutant X

205 Andromeda

210 Pluto TV Serie

215 Pluto TV Serie Teen

220 Consulenze illegali

225 Le sorelle McLeod

Crime:

300 Pluto TV Crime

Intrattenimento:

405 Catfish: False Identità

410 Pluto TV Reallife

415 Pluto TV Anime

420 Young & Fabulou$

425 Daiting

430 16 anni e incinta

435 Scherzi + Risate

440 Il banco dei pugni

445 People are awesome

450 Failarmy

455 The Pet Collective

460 Just For Laughs

Musica:

500 Clubbing TV

505 Ioupe

Sport:

600 Pluto TV Sport

606 IGN

610 WPT

Bambini:

700 Super! Spongebob

705 Super! Eroi

710 Super! iCarly

715 Super! Pop

720 Super! Star

Documentari:

800 Pluto TV Documentari

805 Pluto TV Natura

A questo si aggiungeranno due canali a tema natalizio: Super! XMas e Pluto TV Fireplace: il primo è rivolto ai bambini e proporrà tanti programmi a tema natalizio, il secondo invece si prepone l'obiettivo di "riscaldare l'atmosfera ed il cuore degli spettatori con un sottofondo musicale natalizio".

L'accesso a Pluto TV può avvenire direttamente attraverso il sito web ufficiale di Pluto TV, ma anche tramite l'app per iOS ed Android e per tutte le smart tv. Non è prevista alcuna registrazione.