Plutone: alcuni scienziati potrebbero aver scoperto le sue origini

Gli scienziati potrebbero aver finalmente scoperto le origini di Plutone, che sarebbero completamente diverse da quelle degli altri pianeti presenti nel sistema solare.

Infatti, stando alla ricerca pubblicata recentemente sulla rivista Icarus, il pianeta nano si sarebbe formato dall'aggregazione di milioni di comete. Questa teoria nasce dal ritrovamento, da parte della sonda New Horizons, di un ghiaccio ricco di azoto, che avrebbe una composizione chimica simile alla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Insomma, una scoperta decisamente interessante, che però porta con sé ancora numerosi dubbi in merito alle origini di Plutone, visto che la teoria in questione andrà confermata con ulteriori studi e non ci sono certezze in merito.

Inizialmente classificato come nono pianeta, Plutone è diventato un pianeta nano nel 2006 quando si decise che la sua orbita era troppo diversa da quella degli altri corpi e le sue dimensioni troppo modeste. Fa parte della fascia di Kuiper, un insieme di oggetti ghiacciati che circondano gli 8 pianeti e da quando è stato scoperto Eris, ancora più lontano dalla Terra rispetto alla fascia, gli scienziati lo hanno usato per declassare Plutone a pianeta nano.

Se siete interessati ad approfondire l'argomento Plutone, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento sulle strutture ghiacciate a forma di lame e visionare questa prima ricostruzione 3D del pianeta nano.