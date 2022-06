Plutone non ha ancora completato la sua orbita dalla scoperta, ecco quando lo farà

Plutone fu scoperto il 18 febbraio 1930 dall'americano Clyde Tombaugh (ecco perché il pianeta è molto amato dagli statunitensi). Secondo gli astronomi, il mondo deve ancora completare la sua orbita - ovvero un giro intorno al Sole - da quando venne scoperto per la prima volta nelle immagini.

Plutone impiega 248,09 anni terrestri per completare un'orbita attorno al sole e farà un giro completo lunedì 23 marzo 2178. Tuttavia dietro la scoperta c'è molto di cui parlare: i mondi più grandi del nostro sistema solare, infatti, tendono ad orbitare vicino all'eclittica, che è il piano del sistema solare.

Plutone, invece, è abbastanza inclinato rispetto alla Terra a 17 gradi.

"Le inclinazioni dei pianeti più piccoli tendono ad essere più elevate, come risultato delle interazioni dinamiche tra i pianeti all'inizio della storia del sistema solare: Mercurio è sette gradi, Eris è sette gradi, Makemake è 29 gradi e Haumea è 28.2 gradi", ha dichiarato Will Grundy del Lowell Observatory, co-ricercatore di New Horizons della NASA.

Plutone è un residente della regione che gli astronomi chiamano la Cintura di Kuiper, che è piena di mondi ghiacciati conosciuti collettivamente come Kuiper Belt Objects (KBO). Questi oggetti sono molto diversi l'uno dall'altro e ce ne sono almeno quattro tipi nelle zone più esterne del sistema solare. Nel frattempo la sonda New Horizons continuerà a studiare il mondo per i prossimi 20 anni e le sue scoperte sono sempre disponibili agli scienziati.

Nel frattempo, sapete che su Plutone c'è qualcosa che non esiste negli altri luoghi del Sistema Solare?