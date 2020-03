Se siete un po' sbadati, adorerete questa funzionalità di Android 11

Non mentiamoci, ci sono dei momenti in cui ognuno di noi diventa un po' sbadato. D'altronde, il mondo odierno ci porta verso la distrazione, se pensiamo alla miriade di dispositivi che ci circondano e ai classici pensieri quotidiani che attanagliano la nostra mente. Beh, sembra esserci una buona notizia per coloro che vivono queste situazioni.

Infatti, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e Gizchina e come segnalato dall'utente jotafett su Reddit, Android 11 è in grado di avvertire l'utente quando lo smartphone non è posizionato correttamente sulla base di ricarica wireless. In particolare, questa funzionalità, che potrebbe essere un'esclusiva per la gamma di dispositivi Pixel 4, fa comparire la scritta "Riallinea il tuo smartphone per caricarlo via wireless". Vi ricordiamo che uno scorretto posizionamento sulla base potrebbe comportare dei rallentamenti nella ricarica.

Molti utenti si sono chiesti come lo smartphone rilevi questo problema. Ebbene, stando a quanto riportato da 9to5Google, una possibile motivazione potrebbe essere legata all'analisi della rapidità con cui il dispositivo si sta ricaricando. Il sistema rileva un rallentamento e avverte l'utente. Si tratta però solamente di una teoria: chissà se Google interverrà in merito per fugare ogni dubbio.

La novità è stata scoperta mediante l'utilizzo della prima Developer Preview, rilasciata giusto qualche giorno fa. Per tutti i dettagli del caso, vi consigliamo di consultare la nostra prova della versione preliminare di Android 11. Se volete invece saperne di più in merito ai dispositivi che potrebbero essere aggiornati alla prossima major release del robottino verde, vi rimandiamo a questo approfondimento.