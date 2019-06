Siamo un po' più vicini all'avere un processore prodotto in Europa

La European Processor Initiative ha compiuto un primo, ma importante, passo verso la realizzazione di un processore completamente made in Europe. Il consorzio ha comunicato alla Commissione Europea il design architetturale del processore.

La European Processor Initiative rappresenta 26 partner provenienti da 10 Paesi europei. Lo scopo del consorzio è quello di riuscire a produrre un microprocessore a basso consumo destinato al mercato HPC, assicurandosi allo stesso tempo che tutte le competenze chiave rimangono in Europa.

Il progetto è stato finanziato dal progetto Horizon 2020 dell'UE, e la prima fase dell'iniziativa è coperta da uno Specific Grant Agreement della durata di tre anni, che si chiuderà quindi a novembre del 2021.

Il microprocessore a basso consumo sarà rivolto al mercato HPC, ma, in futuro, si punta anche a quello automotive. Oltre al microprocessore il consorzio mira, infatti, a produrre un acceleratore e una piattaforma per far funzionare la sua tecnologia anche sulle autovetture.

'L'European Processor Initiative fornirà le tecnologie chiave al nuovo piano strategico europeo HPC che porti ad avere un ecosistema europeo indipendente ed innovativo per l'high performance computing. Le famiglie di processori EPI offriranno capacità di elaborazione senza precedenti, consentendo ai ricercatori dell'UE del mondo accademico e industriale di affrontare in modo più efficiente le sfide globali", ha spiegato Jean-Marc Denis, Chairman of the Board dell'EPI.