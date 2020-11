La poca attività fisica aumenta del 98% il rischio di depressione

Uno studio della prestigiosa University College London ha scoperto che le persone sedentarie, dunque con una bassa forma fisica hanno non soltanto il doppio delle probabilità di soffrire di depressione ma anche un alto rischio di soffrire di ansia.

"Abbiamo fornito un'ulteriore prova di una relazione tra corpo e salute mentale. L'esercizio strutturato a migliorare diversi tipi di fitness può avere molti benefici mentali." Ha spiegato Aaron Kandola, autore principale dello studio che ha visto quasi 153 mila partecipanti di età compresa tra 40 e 69 anni.

Grazie ad una cyclette magnetica è stato possibile misurare la loro forma aerobica all'inizio dello studio mentre per misurare la forma muscolare è stato effettuato un test di forza di presa, inoltre hanno dovuto compilare un questionario che valutava i sintomi da depressione e ansia. Sette anni dopo i partecipanti hanno rifatto il test per la depressione.

In effetti, all'inizio dello studio i partecipanti accostavano ad una buona forma fisica anche una migliore salute mentale, rispetto ai sette anni dopo. Le persone con una forma fisica più bassa avevano il 98% di rischio maggiore di soffrire di depressione, mentre una probabilità superiore al 60% di soffrire d'ansia, e ancora, l'81% di possibilità di avere comuni disturbi mentali.

Durante lo studio i ricercatori hanno comunque tenuto conto dei fattori più incidenti sulla salute mentale dei partecipanti come lo stato socioeconomico, le malattie croniche e la dieta. D'altronde non è quello di Kandola il primo studio a trattare l'argomento ma fino ad ora i partecipanti alle precedenti ricerche, che anch'esse relazionavano l'allenamento alla probabilità minore di riscontrare malattie mentali, avevamo sempre segnalato autonomamente i propri livelli di attività.

"I nostri risultati suggeriscono che incoraggiare le persone a fare più esercizio fisico potrebbe avere ampi benefici per la salute pubblica, migliorando non solo la salute fisica ma anche quella mentale. Una combinazione di esercizio cardio e allenamento di forza e resistenza sembrerebbe più vantaggioso del concentrarsi solo su uno dei due." Ha detto il dottore di psichiatria alla UCL, Joseph Hayes.

Kandola ha ricordato che bastano poche settimane di regolare esercizio fisico intenso per migliorare in modo sostanziale la propria forma aerobica e muscolare, consigliando a tutti di prendere una piccola ma importante decisione per il proprio benessere. Anche se in questo particolare periodo potrebbe essere tedioso e complicato fare esercizio fisico, causa covid-19, anche poche ore alla settimana possono bastare per fare la differenza oltre al fatto che prolunga la vita degli esseri umani!