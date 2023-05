Questa è una delle poche mega costruzioni antiche ancora in piedi

Di costruzioni antiche il nostro mondo ne é pieno, ma molte di queste sono distrutte o rappresentano solo una parte di quello che erano un tempo. Ad esempio Çatalhöyük nell'odierna Turchia ospita alcuni dei primi edifici sopravvissuti mai costruiti da mani umane, risalenti a quasi 10.000 anni fa.

L'attività umana in questo sito iniziò intorno al 7.400 a.C. e si mantenne per oltre 2.000 anni, secondo quanto riporta l'UNESCO (che a proposito, potrebbe far entrare Chernobyl come patrimonio dell'umanità). L'unico sito più antico (conosciuto) di questo è Göbekli Tepe, di cui vi abbiamo già parlato, costruito circa 11.500 anni fa.

Quando Çatalhöyük venne eretta, la città fu protagonista di un capitolo cruciale della storia umana poiché le persone passarono da gruppi nomadi di cacciatori-raccoglitori a essere stabili, sempre nello stesso luogo, portando alla creazione dell'agricoltura. Un luogo del genere, affermano infatti i ricercatori, fu possibile solo dopo che gli umani padroneggiarono le tecniche di coltivazione.

“Oggi sappiamo che Çatalhöyük non era la prima o la più grande comunità agricola dell'Anatolia e del Levante, ma è stata uno dei principali partecipanti ai cambiamenti culturali ed economici che hanno attraversato il Vicino Oriente nel periodo neolitico", spiega l'UNESCO. Con una grandezza di circa 14 ettari, questo luogo avrebbe potuto ospitare una popolazione compresa tra 3.000 e 8.000 persone.