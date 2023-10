Poche ore alla Festa delle Offerte Prime Amazon: come accedere agli sconti

Mancano ormai pochissime ore alla Festa delle Offerte Prime di Amazon, che prenderà il via alla mezzanotte di domani, 10 Ottobre 2023, e si concluderà alle 23:59 dell’11 Ottobre 2023. Facciamo quindi il punto su ciò che c’è da sapere.

Chi può accedere alla Festa delle Offerte Prime di Ottobre 2023?

La promozione è rivolta agli utenti abbonati al servizio Prime di Amazon, che potranno godere di 48 ore di sconti su tantissimi prodotti.

Come accedere alla festa delle offerte Prime di Ottobre 2023?

Potete accedere alla pagina delle offerte Prime di Amazon direttamente attraverso la pagina dedicata, che si aggiornerà alla mezzanotte e conterrà tutte le promozioni aggiornate in tempo reale. Ovviamente seguiremo gli sconti anche su queste pagine.

Quali saranno le offerte Prime di Ottobre 2023?

Ancora non è emerso nulla, ad eccezione di alcune promozioni riguardanti direttamente Amazon. Il colosso di Seattle ha comunicato che in offerta ci saranno i suoi dispositivi, ma si potrà godere di uno sconto fino al 30% sui prodotti Amazon Seconda mano, 30% su centinaia di prodotti Amazon Fresh, fino al 30% per i prodotti Amazon Fashion di grandi marchi come Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma Swarovski ed altri. Prevista anche la possibilità di sottoscrivere quattro mesi d’uso gratuito su Amazon Music Unlimited.

Ovviamente il consiglio è di affidarvi anche ad Everyeye, dove segnaleremo le migliori promozioni sui prodotti tech.