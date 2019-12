Tra poche settimane Whatsapp non funzionerà più su milioni di smartphone

E' passato più di un anno dall'annuncio di Whatsapp della fine del supporto per vari smartphone e quella che sembrava essere una data lontana è ormai vicina. Di conseguenza, la presente news è da interpretare come un reminder di ciò che abbiamo riportato qualche settimana fa. Tra qualche settimane l'app non funzionerà più su milioni di dispositivi.

Il 31 Dicembre 2019 sarà la volta di Windows Phone e Windows Mobile: il sistema operativo che da oggi è ufficialmente in pensione in quanto Microsoft ha ufficialmente interrotto il supporto e che non sarà più aggiornato.

L'altra scadenza da cerchiare sul calendario è il 1 Febbraio 2020, quando la piattaforma di messaggistica istantanea non potrà più essere usata su Android 2.3.7 e versioni precedenti, ed iOS 8 e precedenti. Si tratta di sistemi operativi ormai obsoleti, che sono stati ampiamente superati (Android è arrivato alla decima generazione ed iOS alla tredicesima), ma che nonostante ciò sono ancora utilizzati da una fetta importante di pubblico.

A tal proposito, da Whatsapp è arrivata la raccomandazione di aggiornare i propri dispositivi per assicurarsi di avere tra le mani gli ultimi aggiornamenti software ed un OS sicuro ed al riparo da falle di sicurezza segnalate in passato.

Il servizio di messaggistica di Facebook continuerà ad offrire il supporto per i dispositivi con Android 4.0.3 e successivi e per le versioni seguenti ad iOS 9.

Su iOS 8 non sarà più possibile creare nuovi account o effettuare il login con quelli esistenti. Se Whatsapp è attualmente attivo su un dispositivo con iOS 8, sarà possibile utilizzarlo fino al 1 Febbraio 2020.

Saranno invece supportati alcuni telefoni basati su KaiOS 2.5.1 e precedenti, inclusi JioPhone e JioPhone 2, ma la società sta gradualmente eliminando il supporto alle piattaforme che "non offrono il tipo di funzionalità di cui abbiamo bisogno per espandere l'app in futuro".