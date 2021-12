Pochi americani si fidano di Facebook, secondo questo sondaggio

Arrivano altri guai per la reputazione di Facebook, dopo che pochi giorni fa un sondaggio di Yahoo Finance ha premiato Meta come "peggior compagnia del 2022". Secondo un nuovo sondaggio, questa volta redatto dal Washington Post, gli americani si fiderebbero meno di Facebook che di ogni altra compagnia tra quelle prese in esame.

L'obiettivo del sondaggio era quello di mostrare la "disconnessione" tra consumatori, compagnie e prodotti, enfatizzando in particolare il fatto che molti consumatori utilizzino prodotti e servizi creati da aziende nelle quali ripongono scarsa fiducia. L'esempio del Washington Post è quello di una donna-tipo americana, Mary Veselka: "Troverai tutte le tecnologie "sospette" nella casa di Mary Veselka, a Pearland, in Texas. Ci sono il suo iPhone, l'iPad fornito dalla scuola per la sua figlia più piccola e gli ultimi pacchi consegnati da Amazon. La donna ha un account Facebook attivo e un account TikTok, mentre nel suo salotto troviamo uno speaker Echo con l'assistente vocale Alexa sempre pronto ad aggiungere oggetti alla sua lista della spesa o a spegnere le luci".

Il giornale cerca dunque di enfatizzare come gli americani continuino a comprare i prodotto delle aziende che criticano: l'articolo continua dicendo che "Come per molti americani, la vita quotidiana di Veselka è saturata da prodotti e servizi spinti dalle grandi compagnie tecnologiche, gratuiti e a pagamento. E come molti americano, lei non si fida delle aziende e delle persone che le gestiscono quando si parla di problemi di privacy, ma al contempo semplicemente non può liberarsene. Non le piace il modo in cui Facebook gestisce i suoi dati personali per le pubblicità, o il tipo di video che YouTube fornisce a sua figlia, e sospetta che i suoi device la ascoltino sempre".

Il Washington Post ha dunque condotto un sondaggio in collaborazione con la Schar School per capire quanto gli americani si fidino di nove colossi dell'elettronica, ovvero Amazon, Apple, Microsoft, Google, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok e Facebook. Potete trovare i risultati completi nel grafico in calce a questa notizia: il margine di errore è comunque piuttosto elevato, pari a +/- 4%, su un campione di 1.122 persone.

Un risultato emblematico è che il 72% degli utenti intervistati indica di non fidarsi affatto di Facebook, facendo del social network di Menlo Park il brand che ispira meno fiducia agli americani tra i nove analizzati dal sondaggio. Con ogni probabilità ciò è dovuto allo scandalo dei Facebook Papers, ma anche ai problemi di privacy e di gestione dei dati degli utenti che, dallo scandalo di Cambridge Analytica in poi, hanno continuamente flagellato la piattaforma di Mark Zuckerberg.

Interessante è anche che, ad eccezione di TikTok, che si colloca secondo nella classifica dei brand di cui gli americani si fidano di meno, la terza e la quarta posizione sono occupate da altri due social di Meta, ovvero Instagram e WhatsApp, con una percentuale di sfiducia rispettivamente pari al 60% e al 53%.

Infine, il livello di fiducia nei confronti delle multinazionali è piuttosto basso anche in termini generali: persino le aziende più "virtuose" in tal senso tra quelle analizzate, come Amazon, Apple e Microsoft, arrivano a livelli di sfiducia compresi tra il 40 e il 42%.