In pochi conoscono il nome del quarto uomo più ricco d'Italia: è tutto grazie alle crypto

Mentre il mondo ha ancora ben impresse le immagini del tracollo di FTX, dalle nostre parti si torna a parlare di criptovalute per via di una figura ben precisa. Il nome del quarto uomo più ricco d'Italia potrebbe non dirvi molto, ma è collegato proprio al mondo crypto.

È la classifica dei 73 miliardari italiani pubblicata sulle pagine di Forbes a inizio aprile 2024 a piazzare al quarto posto, dopo Giovanni Ferrero, Andrea Pignataro (Ion Group) e Giorgio Armani, il nome di Giancarlo Devasini. A quanto ammonta il suo patrimonio? 9,2 miliardi di dollari: più di quello di Piero Ferrari, "fermo" a 8,6 miliardi di dollari.

Come ha fatto Devasini a raggiungere, più o meno "silenziosamente", questa posizione? La sua fortuna deriva dall'essere il direttore finanziario, nonché principale azionista, di Tether. Vale la pena fare un passo indietro: quest'ultima è una stablecoin, ovvero una crypto il cui valore è ancorato a un altro asset, in questo caso il dollaro statunitense.

Come funziona il modello di business? Gli utenti scambiano dollari statunitensi in cambio di token USDt, coniati dall'azienda. Il business principale è legato ai Paesi emergenti, che possono in questo modo "accedere al dollaro". Tether guadagna grazie al rendimento di mercato relativo alle garanzie collaterali, che si tratti di buoni del Tesoro, fondi comuni e così via.

Il successo di Tether, lanciata nel 2014 e che oggi dispone di una capitalizzazione totale superiore ai 100 miliardi di dollari, ha insomma portato ai vertici della classifica dei miliardari italiani Devasini, una figura che non parla spesso con la stampa.

