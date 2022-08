A pochi giorni da iPhone 14, Apple ha rilasciato un importante update per iPhone 5s

Il 10 settembre 2013, ovvero quasi 9 anni fa, avveniva la presentazione di iPhone 5s, un dispositivo che probabilmente non è più utilizzato da poi così tante persone. Eppure, a pochi giorni dal keynote di iPhone 14, Apple ha rilasciato un aggiornamento importante per questo smartphone. No, non è uno scherzo.

Secondo quanto riportato da The Verge e 9to5Mac, nella giornata del 31 agosto 2022 gli utenti che ancora oggi utilizzano modelli come il succitato iPhone 5s, iPhone 6 o iPhone 6 Plus hanno trovato una "sorpresa" nelle impostazioni: l'aggiornamento a iOS 12.5.6 è disponibile. Come ben potete immaginare, quest'ultimo non include novità in termini di funzionalità, ma il focus è posto sulla sicurezza.

Infatti, Apple è solita aggiornare questi modelli particolarmente datati unicamente quando c'è una ragione importante per farlo: in questo caso, è stata risolta una vulnerabilità relativa ai siti Web malevoli. In parole povere, in determinati contesti sarebbe stato possibile per i malintenzionati avviare codice non verificato sull'iPhone quando si accedeva alle risorse mediante Safari o un altro browser.

Non è chiaro se la falla sia stata effettivamente sfruttata, ma se siete ancora tra i pochi utilizzatori dei succitati dispositivi potreste voler aggiornare. Tra l'altro, per l'occasione la società di Cupertino ha rilasciato update di sicurezza anche per dispositivi come iPod Touch di sesta generazione, l'originale iPad Air, iPad Mini 2 e iPad Mini 3.