Ancora pochi mesi e questa metropoli finirà tutta la sua acqua disponibile

Città del Messico emerge come un teatro drammatico di una delle crisi più urgenti del nostro tempo: la battaglia per l'acqua. Non parliamo di un piccolo paese, ma di una metropoli vibrante, cuore pulsante di circa 22 milioni di anime, stretta nella morsa di una siccità che va da moderata a eccezionale da inizio anno.

Le autorità, nel tentativo disperato di conservare ogni preziosa goccia, hanno ridotto l'accesso all'acqua a misere porzioni temporali, concedendo agli abitanti solo un'ora di rifornimento ogni pochi giorni. La tempesta perfetta di fattori che ha condotto a questa crisi è tanto complessa quanto allarmante: una pioggia sempre più avara si unisce a temperature in salita, infrastrutture colabrodo e un'espansione urbana incontrollata, spingendo le riserve idriche della città sull'orlo del baratro.

Esperti lanciano avvertimenti funesti: senza interventi radicali, "il giorno zero", un momento in cui i servizi idrici cesserebbero di esistere, potrebbe essere a pochi mesi di distanza. La voce di Jorge Alberto Arriaga, coordinatore della rete idrica per l'Università Nazionale Autonoma del Messico, risuona come un campanello d'allarme: "Stiamo estraendo acqua al doppio della velocità con cui si ricarica l'acquifero, causando danni alle infrastrutture, al sistema idrico e al subsidenza del suolo".

Circa il 60% dell'acqua della città proviene da un acquifero sotterraneo, gravemente sovrautilizzato, mentre il resto viene pompato da fonti esterne, con perdite che raggiungono il 40% del volume durante il trasporto. Le radici di questa crisi affondano in un passato remoto: Città del Messico, costruita sui resti della Tenochtitlán azteca, si trova su un suolo argilloso, vulnerabile a terremoti e, per la distruzione del suo ciclo idrico naturale, a siccità.

Le alterazioni climatiche e il fenomeno El Niño di quest'anno hanno solo acuito la gravità della situazione. Di fronte a questo scenario, le autorità si stanno muovendo per scavare nuovi pozzi e migliorare il trattamento delle acque reflue, nella speranza di garantire un accesso equo all'acqua per tutti. Ma con la stagione dei monsoni ancora lontana, il tempo stringe e la domanda persiste: questi sforzi saranno sufficienti per scongiurare il temuto "giorno zero"? La risposta è ancora avvolta nel dubbio.

Intanto gli esperti lo confermano: aspettiamoci di peggio in futuro.