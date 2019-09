Tra pochi minuti questo lander atterrerà sulla Luna in diretta streaming

Dopo avervi spiegato i dettagli di Chandrayaan-2, torniamo a parlare della missione indiana e del suo ambizioso obiettivo: atterrare sulla Luna. È già tutto pronto: la diretta streaming è attiva e migliaia di persone sono in attesa di godersi lo spettacolo.

L'atterraggio sulla Luna del lander di Chandrayaan-2 è previsto tra le ore 22:00 e le ore 23:00 di oggi 6 settembre 2019. La diretta, che potete seguire tramite questa pagina di YouTube, è stata impostata per partire alle ore 21:40. Il rover di Chandrayaan-2 dovrebbe invece atterrare tra le ore 02:00 e le ore 03:00 di domani 7 settembre 2019. La missione comprende anche un orbiter, che monitorerà la situazione dall'alto. Insomma, manca veramente poco alla storica missione e non vediamo l'ora di vedere il lander atterrare (incrociando le dita e sperando che tutto vada come previsto).

Per chi non lo sapesse, la missione è tutta indiana, non ha equipaggio e punta direttamente verso il polo sud della Luna. In particolare, l'atterraggio è previsto in mezzo a un altopiano tra due crateri chiamati Manzini e Simpelius, che si trova a circa 600 chilometri di distanza dal polo sud lunare. La missione è molto importante, visto che Chandrayaan-1 (composto solamente da un orbiter e un impattatore) aveva rilevato del ghiaccio sepolto nei crateri vicino al polo sud della Luna.

Pensate che il costo della missione è stato di ben 10 miliardi di rupie (circa 145 milioni di dollari) e che tutto questo era originariamente programmato per essere svolto nel 2013. Il lander e il rover di Chandrayaan-2 dovrebbero operare per 14 giorni terresti, ovvero circa metà di un giorno lunare.

Nel caso la missione avesse successo, si tratterebbe della prima volta che l'India riesce a far atterrare un veicolo intatto sulla superficie lunare. Inoltre, l'India diventerebbe anche il quarto Paese ad avere un veicolo sulla Luna, unendosi a Stati Uniti d'America, Russia e Cina. Nel frattempo, mentre attendete l'atterraggio, vi consigliamo di dare un'occhiata alle foto della Luna scattate da Chandrayaan-2.