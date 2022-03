Tra pochi giorni questo razzo di schianterà sulla luna, e la NASA osserverà l'evento

Nonostante non siamo ancora riusciti a capire di chi sia il vettore del razzo che si sta per schiantare sulla luna il 4 marzo 2022, ad osservare l'evento ci sarà il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA. Tuttavia, il veicolo spaziale dell'agenzia spaziale non potrà vederlo in diretta, ma ad impatto avvenuto.

La collisione dovrebbe aver luogo sul lato opposto del satellite, fuori dalla portata di tutti i telescopi terrestri. "Il team della missione sta valutando se è possibile effettuare osservazioni su eventuali modifiche all'ambiente lunare associate all'impatto e successivamente identificare il cratere formato dall'impatto", ha affermato un portavoce della NASA.

Gli esperti utilizzeranno le telecamere dell'orbiter per identificare il sito dell'impatto, confrontando le immagini più vecchie con quelle scattate dopo lo scontro. "La ricerca del cratere d'impatto sarà impegnativa e potrebbe richiedere settimane o mesi", continua il portavoce nella sua dichiarazione fatta a Space.com.

Inizialmente il razzo è stato identificato come uno SpaceX Falcon 9 che ha lanciato il satellite Deep Space Climate Observatory nel febbraio 2015. Tuttavia l'orbita non corrispondeva con la traiettoria e si è puntato il dito verso il razzo della missione cinese Chang'e 5-T1 lanciato nel 2014. La Cina ha però negato le accuse.

Non sappiamo ufficialmente di chi sia il razzo, ma sicuramente vedremo il nuovo cratere che creerà grazie al Lunar Reconnaissance Orbiter.