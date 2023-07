Pochi sanno che il Titanic non venne trovato intenzionalmente, ma da spie USA

Pochi sanno che dietro la ricerca del Titanic si celava una missione segreta. Il team di ricerca, guidato da Robert Ballard e Jean-Louis Michel, non stava cercando il transatlantico per caso o per puro interesse storico. In realtà, erano impegnati in un'operazione segreta commissionata dalla Marina degli Stati Uniti.

Il loro vero obiettivo era trovare due sottomarini nucleari americani, l'USS Thresher e l'USS Scorpion, misteriosamente scomparsi nell'Atlantico. La ricerca del Titanic (ecco qui dei filmati mai visti) era solo una copertura, un alibi perfetto per giustificare la presenza della spedizione in quelle acque.

Tuttavia, il team riuscì a trovare davvero il Titanic, rendendo la loro copertura praticamente inattaccabile (o forse un vero e proprio buco nell'acqua?). Chi avrebbe potuto sospettare di una missione segreta quando avevano appena scoperto il relitto più famoso del mondo?

La Marina degli Stati Uniti non fu entusiasta del ritrovamento. Come Ballard rivelò nel 2008 a National Geographic, la Marina non si aspettava che fosse davvero lui a trovare il Titanic e quando ciò accadde, si preoccupò per la pubblicità che, da lì a poco, sarebbe piombata sugli scopritori. Fortunatamente per tutti, però, l'attenzione del mondo era così concentrata sull'imbarcazione che nessuno collegò i punti e nessuno sospettò della vera natura della missione.

Insomma, dietro le grandi scoperte si nascondano storie ancora più affascinanti e misteriose... a proposito, quante persone hanno visto realmente i resti della nave?