Pocophone, l'evento di oggi 22 Marzo commentato in italiano sul Twitch di Everyeye

Il penultimo lunedì di marzo si apre subito con un evento targato POCO. Quest'oggi, infatti, POCO Phone annuncerà la sua nuova gamma di prodotti e come sempre seguiremo la conferenza sul nostro canale ufficiale Twitch, dove commenteremo le novità che ha in serbo la società.

Dopo il fortunato POCO X3 NFC, lo smartphone Android economico che è stato promosso a pieni voti nella nostra recensione grazie al prezzo di partenza di 199 Euro, lo schermo con refresh rate da 120Hz ed un comparto fotografico di tutto rispetto, POCO quest'oggi è pronta a fare un ulteriore passo in avanti.

L'appuntamento è fissato per le ore 12:30 sul canale Twitch di Everyeye, in compagnia di Alessio Ferraiuolo e la redazione tech. Come sempre, faremo quattro chiacchiere prima dell'evento e poi lo commenteremo in diretta.

Vi aspettiamo!