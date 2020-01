PocoPhone F2 arriverà sul mercato prima del previsto: annuncio imminente!

POCO ha confermato, tramite il suo account Twitter ufficiale, che il suo prossimo smartphone verrà annunciato nel corso del mese di febbraio. Insomma, sembra proprio che i fan del primo PocoPhone F1, dispositivo che qualche anno fa aveva fatto parlare molto di sé per via dell'ottimo rapporto qualità/prezzo, possano gioire.

Dopo l'ufficialità dell'esistenza dello smartphone, arriva dunque anche la conferma che il lancio sul mercato è essenzialmente imminente. D'altronde, la recente "separazione" da Xiaomi (il brand POCO è diventato indipendente) lasciava intendere che fosse in arrivo un annuncio importante.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di PocoPhone F2 (o PocoPhone F2 Lite/POCO F2, al momento il nome non è ancora chiaro), le indiscrezioni più interessanti sono sicuramente quelle fatte trapelare dal canale YouTube RevAtlas, che ha pubblicato un video in cui si può vedere da vicino lo smartphone (potete darci un'occhiata anche tramite le immagini presenti in calce alla notizia). Stando a questa fonte, il dispositivo monterebbe uno schermo con notch "a goccia", un processore Qualcomm Snapdragon 765G, 6GB di RAM e una batteria da 5000 mAh.

Tuttavia, altri leak descrivono la presenza di un processore Snapdragon 730G e di 8GB di RAM, quindi ci sono ancora informazioni discordanti in merito. Inoltre, come potete vedere nel tweet presente qui sotto, la stessa azienda ha affermato di "non credere ai leak non ufficiali". Staremo a vedere.