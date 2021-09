L'Pod Touch di quinta generazione è ufficialmente obsoleto per Apple

L’iPod Touch di quinta generazione con 16 GB di spazio di archiviazione è ufficialmente entrato nel gruppo dei dispositivi Apple considerati obsoleti, a più di otto anni dal suo annuncio sul mercato. Così si aggiunge all’iPad di seconda generazione, diventato obsoleto lo scorso maggio.

Giusto per chiarire nel dettaglio la definizione di “obsoleto”, il colosso di Cupertino classifica i suoi dispositivi come tali nel momento in cui risultano fuori produzione da almeno sette anni. Tale classificazione comporta l’impossibilità di ricevere supporto hardware direttamente da Apple o dai fornitori di servizi su cui l’iPod Touch stesso si basa.

Ricordando le specifiche in onore del dispositivo, iPod Touch 5g aveva un display Retina dalle dimensioni pari a 4 pollici, mentre sotto la scocca si trovava il processore dual-core A5 assieme a 16 GB di archiviazione disponibile. Giusto un anno dopo, la gamma ricevette un aggiornamento alla versione con fotocamera che portò alla chiusura delle vendite e della produzione dell’originale iPod Touch di quinta generazione.

Si tratta certamente di un dispositivo che ha fatto la storia: svelato assieme ad iPhone 5 nel settembre 2012, aveva prestazioni sette volte superiori rispetto al predecessore, ma ebbe vita breve in quanto la Mela ritenette essenziale aggiornarlo subito per aggiungere la fotocamera iSight assieme al flash LED per catturare fotografie panoramiche e supportare la registrazione di video 1080p.

Restando nel mondo Apple, nella giornata odierna è stata lanciata in Italia la nuova versione dell’app Mappe con dati pedonali e navigazione migliorata.