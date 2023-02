I podcast stanno per arrivare su YouTube Music: arriva la conferma

I podcast sono il futuro? A quanto pare YouTube ne è sicura: non solo sono iniziati i test per alcune funzionalità sperimentali dedicate all’interno dell’app di streaming rossa, ma ora è anche arrivata la conferma che YouTube Music aggiungerà presto i podcast alla sua lista di contenuti disponibili.

Come segnalato da The Verge, infatti, il capo della divisione Podcasting di YouTube, Kai Chuk, ha confermato che la sezione apposita dei podcast arriverà nell’app YouTube Music “nel prossimo futuro” per tutti gli utenti, gratuiti o premium che siano. L’obiettivo? Naturalmente, quello di sfidare Spotify: “Se qualcuno vuole guardare un podcast, offriremo una soluzione. Se qualcuno vuole solo ascoltare un podcast, offriremo lo stesso una grande esperienza”, ha spiegato Chuk.

Sebbene egli non abbia parlato esplicitamente dell’aggiunta di show esclusivi o Originals, ha già chiarito che YouTube Music offrirà l’ascolto di podcast in background con pubblicità agli utenti con account gratuito e, a tutti i consumatori, “strumenti avanzati per la libreria”. Non è chiaro di cosa si tratti, e lo scopriremo soltanto quando i podcast approderanno stabilmente nel servizio della Grande G.

Chuk ha infine aggiunto: “La nostra attenzione è rivolta ai creatori; quindi, fintanto che trovano i podcast utili, questo è un successo per noi. Siamo solo concentrati sugli utenti e sull'ecosistema di YouTube”.

Giusto ieri, invece, è arrivata un’altra conferma importante: YouTube Music permetterà di creare stazioni radio personalizzate.