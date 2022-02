Il podcast di Joe Rogan verrà rimosso da Spotify? La presunta lettera del CEO

In seguito all'eliminazione di un buon numero di puntate del podcast di Joe Rogan (che però non sono relative agli argomenti alla base delle polemiche dell'ultimo periodo), Spotify sembra essere tornata sulla questione. Più precisamente, c'è una presunta lettera interna inviata dal CEO dell'azienda ai dipendenti.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmodo ed Engadget, nonché come fatto emergere da Peter Kafka di Recode Media su Twitter, nella giornata di domenica 6 febbraio 2022 Daniel Ek, CEO di Spotify, avrebbe deciso di spiegare meglio la situazione a coloro che lavorano per l'azienda. Scendendo maggiormente nel dettaglio, nel documento trapelato a quanto pare si legge che Joe Rogan non rappresenterebbe i valori della piattaforma.

Tuttavia, se state pensando che questo metta la parola "fine" alla vicenda, vi sbagliate. Infatti, la lettera inviata dal CEO di Spotify conterrebbe anche delle spiegazioni relative al motivo per cui molte puntate del podcast The Joe Rogan Experience sono ancora disponibili sulla piattaforma. In questo contesto, Ek avrebbe fatto sapere ai dipendenti della società che l'operazione effettuata nel weekend, ovvero la rimozione di parecchi contenuti "datati" legati al podcast, sarebbe stata effettuata direttamente in accordo con Joe Rogan, che si sarebbe detto dispiaciuto della situazione.

Spotify avrebbe dunque parlato della questione con il diretto interessato e il CEO sarebbe arrivato a una decisione: lasciare il podcast sulla piattaforma, in quanto "silenziare" del tutto Rogan non sarebbe la via giusta da seguire, dato che, secondo la visione del CEO, Spotify deve dare la possibilità di esprimersi anche a comunità "sottorappresentate" e con background diversi. Ek avrebbe inoltre affermato che, in questo contesto, problemi come quello emerso nell'ultimo periodo sarebbero "inevitabili".

Oltre a questo, secondo il CEO sarebbero "il pensiero critico e il dibattito aperto ad alimentare il reale progresso". In ogni caso, Ek avrebbe dichiarato di condannare fortemente quanto affermato da Rogan in alcune puntate del podcast, ma non riterrebbe che la piattaforma sia il publisher del contenuto. Per farla breve, sembra proprio che per ora The Joe Rogan Experience sia destinato a rimanere su Spotify, nonché che la piattaforma non voglia prendersi troppe responsabilità in merito.

Per il resto, come ben potete immaginare, la diffusione della presunta lettera del CEO sta alimentando ulteriormente le polemiche. Non sono in pochi infatti a ricordare che Spotify ha speso 100 milioni di dollari per avere in esclusiva The Joe Rogan Experience, tanto che il podcast viene indicato come "A Spotify Exclusive".