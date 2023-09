Podcast tradotti in tempo reale con le voci clonate: Spotify lo farà grazie ad OpenAI

Nella giornata di ieri è arrivato un importante annuncio da parte di OpenAI su ChatGPT, ma sempre legato al mondo dell’IA c’è stata una comunicazione degna di nota anche da parte di Spotify, che grazie ad una partnership siglata con la società di Sam Altman sarà in grado di offrire la traduzione dei podcast in tempo reale.

La società infatti si servirà delle tecnologie di OpenAI per clonare le voci dei podcaster e tradurle in varie lingue, allo scopo di ampliare il più possibile la portata dei podcast presenti nel proprio catalogo. Spotify ha collaborato con una manciata di podcaster per tradurre i loro episodi dall’inglese allo spagnolo con il nuovo strumento, che nelle prossime settimane sarà esteso anche al francese ed il tedesco. Non sono noti i piani circa la possibile estensione anche alla nostra lingua, ma nel frattempo è possibile ottenere un’anteprima ascoltando alcuni episodi dei podcast di Dax Shepard, Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons e Steven Bartlett.

A livello tecnico, la spina dorsale di questa funzionalità è lo strumento di traduzione vocale Whisper, che è in grado di trascrivere il parlato inglese per tradurlo in altre lingue. Spotify però l’ha potenziato ed ha fatto in modo che estragga la voce, la cloni e la traduca. "Abbinandosi alla voce del creatore, Voice Translation offre agli ascoltatori di tutto il mondo il potere di scoprire e trarre ispirazione da nuovi podcaster in un modo più autentico che mai" afferma Spotify nel comunicato.