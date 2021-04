Polaroid Go è ufficiale: ecco la macchina fotografica analogica istantanea più piccola

Polaroid ha annunciato oggi la new entry della linea, la Polaroid Go che con soli 10 cm di lunghezza, 8 cm di larghezza e 6 cm di altezza rappresenta la macchina fotografica istantanea più piccola al mondo. Nei negozi gli utenti troveranno anche una versione in miniatura della classica pellicola in formato quadrato, inoltre.

Polaroid Go riprende l'eredità dell'iconica Polaroid, ma in formato ridotto per sposare il design delle macchine fotografiche istantanee di nuova generazione. E' presente anche un selfie mirror, ovvero un sistema di autoscatto e batteria di lunga durata con flash integrato. Presente anche una modalità doppia esposizione con un set di accessori di viaggio.

"Nel corso dell'ultimo anno, che è stato difficile per tutti, abbiamo sentito il bisogno di immaginare ed esplorare. La creatività è il carburante di cui tutti abbiamo bisogno per reinventare un mondo per cui valga la pena lottare. L’idea di Polaroid Go coincide con una visione sfidante del futuro e ispirata dal cambiamento. Trae ispirazione dai pezzi d'arte incompiuti e invita il pubblico a prendere parte al processo creativo" ha affermato Oskar Smolokowski.

Per accompagnare il lancio di Polaroid Go, è stata ideata anche la pellicola Go che riproduce il classico formato quadrato di Polaroid, ma nella versione più piccola prodotta dal brand.

Polaroid Go sarà disponibile in esclusiva presso gli store Rinascente dal 12 maggio al 5 giugno e, dal 6 giugno, presso i migliori retailer italiani con prezzo al pubblico di 119,99 euro.