Polaroid Now+ ufficiale: connessione Bluetooth allo smartphone e massima versatilità

Polaroid ha annunciato oggi la nuova fotocamera Polaroid Now+, evoluzione del modello Polaroid Now lanciato nel 2020 e a tutti gli effetti ibrido tra tale modello e Polaroid OneStep+. I punti di forza sono chiaramente la connettività Bluetooth e la presenza di nuove funzioni sfruttabili da smartphone tramite app dedicata.

La fotocamera istantanea lanciata dalla storica società olandese gode di molte funzionalità creative grazie all’applicazione ufficiale, tra cui la pittura leggera, le doppie esposizioni, una modalità manuale, modalità treppiede e altre impostazioni per giocare con profondità di campo e lunghe esposizioni. Non manca l’obiettivo con messa a fuoco automatica già visto nell’originale Polaroid Now, ma ora vengono aggiunti l'autofocus e un nuovo attacco per treppiede.

Inoltre, Polaroid Now+ giunge con un kit di filtri per obiettivi incluso nella confezione, come quelli che vedete in calce all’articolo e in copertina, pensati per permettere di giocare con i colori e il contrasto. Ovviamente, non mancherà una custodia apposita per tenerli al sicuro. Insomma, Polaroid Now+ si propone come una fotocamera estremamente versatile, quasi all-in-one, diventando una soluzione molto interessante nel portfolio delle fotocamere istantanee.

Polaroid Now+ è disponibile per l'acquisto a partire da 149,99 Euro nelle colorazioni standard bianco, nero e il nuovo modello Blue Gray (solamente nel negozio online ufficiale). Non mancano bundle completi come lo Starter Set con tre pacchi di film i-Type, due a colori e una in bianco e nero, venduto a 194,99 Euro; oppure il Travel Set con una sola confezione di film a colori e custodia porta-fotocamera a 184,99 Euro; o ancora, il Gift Set a 174,99 Euro con tracolla esclusiva e una confezione di film a colori.

Ricordiamo che lo scorso aprile è stata ufficializzata anche la macchina fotografica Polaroid Go.