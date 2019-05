Polaroid OneStep 2, in vendita la Stranger Things Edition

Polaroid ha rivelato la Stranger Things Edition della sua OneStep 2. L'edizione dedicata alla popolarissima serie TV sarà venduta anche in Italia. Made in Hawkins (almeno in parte) e ricca di dettagli che faranno contenti gli amanti della serie TV. Vediamo il prezzo e dove la si può acquistare.

Il prezzo è di 129€, e oltre alla macchina per le istantanee c'è pure un pacchetto con 16 frame di pellicole sempre brandizzati Stranger Things. Il corpo della OneStep 2 speciale è in un interessante blu scuro, con i dettagli a contrasto in rosso. Ironicamente tutte le scritte sono capovolte, giusto per rendere ulteriormente evidente che questa macchina fotografica viene dall'Upsidedown.

I pacchetti con le pellicole sarà venduto a 16,99€.

La macchina fotografica in questi giorni sarà esposta anche al Salone del Libro, nel padiglione Sperling & Kupfer, dalle 16:00 alle 18:00. I primi 100, ogni giorno, potranno provarla ricevendo uno scatto speciale in omaggio.

La OneStep 2 Stranger Things Edition sarà venduta nei punti vendita Polaroid Originals e nei negozi della catena Unieuro.

C'è un altro dettaglio simpatico: il flash della macchina è stato sviluppato dal laboratorio nazionale di Hawkins. Vi dice nulla? È la città dove sono ambientate le vicende di Stranger Things. Geniale.