Polaroid presenta la I-2: la nuova fotocamera istantanea con sensore LiDAR

Nital presenta oggi la nuova Polaroid I-2, una nuova fotocamera istantanea che è dotata dell’obiettivo Polaroid più nitido di sempre e controlli manuali integrati che consentono di produrre immagini di alta qualità per fornire ai fotografi gli strumenti necessari per scatenare la propria creatività.

Alla base della Polaroid I-2 troviamo un sistema a tre obiettivi con messa a fuoco automatica continua, in grado di realizzare scatti nitidi, grazie ad un sistema abbinato ad un’ampia apertura del diaframma che garantisce una maggiore profondità di campo. L’autofocus è regolato con un sensore LiDAR in grado di rilevare con precisione la distanza dal soggetto per regolare automaticamente l’obiettivo e garantire una messa a fuoco accurata: in questo modo è possibile ottenere una maggiore distanza di messa a fuoco anche in scene difficili come quelle in condizioni di luminosità o scarsa o elevata.

Presenti anche dei controlli manuali integrati, un mirino ampio e luminoso e sei diverse modalità di ripresa che abbinate alla velocità dell’otturatore e l’apertura del diaframma sono selezionabili direttamente dalla fotocamera.

La Polaroid I-2 inoltre è la prima fotocamera istantanea compatibile con le pellicole i-Type, 600 ed SX-70 e dispone di un attacco filettato incorporato nell’obiettivo che è compatibile con i filtri da 49mm. Presente anche la connettività Bluetooth ed una companion app.

La Polaroid I-2 è disponibile da oggi 7 Settembre 2023 per l’acquisto su polaroid.com, polaroid.nital.it e presso i rivenditori selezionati al prezzo suggerito al pubblico di 699 Euro.