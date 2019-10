I poli magnetici si invertono più spesso di quanto pensassimo

La grande quantità di metallo liquido che circonda il nucleo della Terra si comporta come un gigantesco magnete. Il campo magnetico ha un'utilità fondamentale per la vita, ci protegge dalle radiazioni più pericolose provenienti dal Sole. Questo campo non è stabile e periodicamente inverte la sua polarità e i poli magnetici si scambiano.

Questo fenomeno è molto comune e avviene nella maggior parte dei pianete e coinvolge anche le stelle; il ciclo magnetico del Sole è molto intenso e provoca anche getti di plasma.

Un nuovo studio suggerisce che questa inversione avviene molto più spesso di quanti ci aspettassimo. L'ultima attività intensa è avvenuta circa 500 milioni di anni fa, nel periodo Cambriano.

Per studiare in laboratorio il comportamento del campo magnetico terrestre, ricercatori dell'Institute of Physics of the Globe of Paris e dell'Accademia Scientifica di Russia hanno raccolto sedimenti nel nord-est della Siberia. Hanno determinato l'orientamento delle particelle magnetiche nel momento in cui queste si sono depositate, e hanno datato le rocce tramite fossili trovati alla stessa profondità dei sedimenti.

Il team ha trovato che, circa 500 milioni di anni fa, l'inversione aveva una frequenza di circa 26 cambi di polarità ogni milione d'anni. Questa è un dato estremo perché la più alta frequenza trovata era di 5 inversioni ogni milione d'anni.

La cosa più interessante è che dopo questo periodo il tasso di inversioni è calato drasticamente e si è assestato intorno a 1-2 ogni milione di anni. "L'idea dominante per molti anni era che la frequenza delle inversioni del campo magnetico evolvesse in decine di milioni di anni" dice Yves Gallet, autore principale dello studio. "Adesso sappiamo che i cambi repentini dell'orientamento del campo avvengono su tempi scala del milione di anni".

Lo studio mostra come il funzionamento del processo che genera il campo magnetico è cambiato molto da 500 milioni di anni fa ad oggi, ma ancora non è chiaro il motivo per cui la frequenza di inversione era molto alta. Una possibile spiegazione è che il metallo intorno al nucleo fosse molto più caldo e liquido di oggi e quindi più instabile. Una possibile prova a sostegno di questa tesi viene dalla misura dei campi magnetici dei pianeti più giovani.

L'ultima inversione è avvenuta circa 780.000 anni fa ma ci sono indizi che fanno pensare che la prossima inversione sia in arrivo, cosa che potrebbe diminuirne l'intensità e rendere la Terra più vulnerabile alle radiazioni solari. Tuttavia l'inversione non avverrà in tempi brevi, almeno non rispetto alla vita umana.