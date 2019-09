I politici su Facebook possono dire tutto o quasi, se violano le policy non c'è censura

Nick Clegg è stato vicepremier del Regno Unito è capo dei Libdem, ora lavora per Facebook, come responsabile degli affari globali della compagnia. Durante il festival del The Atlantic ha finalmente spiegato come si comporta Facebook quando a violare le regole (ad esempio pubblicando bufale o post razzisti) sono i politici in carica.

Come facilmente intuibile, Facebook non ha la minima intenzione di applicare le stesse policy dei comuni mortali. Se sei un politico puoi dire qualsiasi cosa, senza che il tuo post venga sottoposto a moderazione, o la tua pagina venga chiusa.

Le ragioni sono le stesse che aveva adottato Twitter in relazione a Donald Trump, che in più occasioni se ne era uscito con esternazioni evidentemente in contrasto con le policy della piattaforma. I post dei politici in carica devono rimanere online, sempre, perché le loro dichiarazioni sono di interesse pubblico, sempre.

L'idea di Facebook è che cancellare un post diffamatorio, razzista o mistificatore di un politico ne limiterebbe l'accountability. Gli elettori devono sapere cosa fanno i loro rappresentanti al parlamento o al Governo, anche e soprattutto quando fanno cose che non vanno bene.

Facebook, ha continuato Clegg, deve sorvegliare sulle modalità con cui viene fatta la politica sulla sua piattaforma, ad esempio garantendo massima trasparenza nelle inserzioni pubblicitarie a tema politico — che ora indicano sempre il finanziatore. Ma, allo stesso tempo, Facebook rifiuta il ruolo di censore, e non prenderà posizioni su quello che dicono i politici.

L'unica eccezione, ha spiegato l'ex vicepremier, è quando i post dei politici rischiano di creare un pericolo nel mondo vero, ad esempio perché incitano ad azioni violente.

Ma Facebook, aggiungiamo noi, in realtà ha già mostrato di venire a meno alla sua posizione di neutralità totale. Tant'è che in tutto il mondo sta chiudendo le pagine e i profili di movimenti e attivisti di ultra-destra: in Italia ha bannato permanentemente le pagine di Casa Pound.