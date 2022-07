Politico in India beve da un fiume per dimostrare la sicurezza, ma finisce in ospedale

In India c'è un grande problema di inquinamento dei fiumi. Quest'ultimo, infatti, sembra essere il responsabile di circa 200.000 decessi ogni anno e il 70% dei corsi d'acqua, e in generale il 70% delle risorse idriche, sono contaminati da pesticidi, metalli pesanti, rifiuti organici e chimici e dallo scarico diretto di liquame fognario.

Un'evidenza che sembra non importare al primo ministro Punjab Bhagwant Mann, che è stato ricoverato in ospedale dopo aver bevuto da un fiume per dimostrare che l'acqua fosse sicura, secondo quanto ha raccontato al mondo un rapporto dell'Indian Express. La storia è diventata virale a causa del gesto alquanto folle e sconsiderato.

In un video ampiamente condiviso sui social (e che potrete osservare come sempre in calce alla notizia), Mann può essere visto bere un bicchiere d'acqua direttamente dal Kali Bein, un fiume sacro a Sultanpur Lodhi, nel distretto di Kapurthala, nello stato indiano del Punjab, domenica scorsa. Due giorni dopo aver ingoiato l'acqua, è stato trasportato in aereo in ospedale.

Il liquido bevuto dal Primo Ministro, infatti, è inquinato dalle acque reflue di circa 73 villaggi in tre distretti separati. Il suo ufficio ha però negato le accuse di essere stato ricoverato in ospedale a causa dell'acqua potabile del fiume. Secondo quanto riportato, Mann non aveva alcuna infezione e si era recato in ospedale per un controllo di routine, prima di essere dimesso più tardi quella sera.

Purtroppo non si tratta di una notizia nuova: la maggior parte dei fiumi del mondo sono inquinati, sia dalla plastica che dai contaminanti. A proposito, sapete quali sono i paesi con l'aria più inquinata del mondo? Ecco la triste lista.