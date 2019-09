La polizia francese ha smantellato una botnet che produceva criptovaluta con un malware

La polizia francese è riuscita nell’impresa di neutralizzare un’enorme botnet per il mining di criptovaluta. La rete traeva forza da quasi un milione di computer, infettati da un malware, che cedevano parte della potenza di calcolo delle CPU all’insaputa degli utenti.

Il famigerato malware in questione, il Retadup, è anche in grado di eseguire altri codici dannosi come spyware e ransomware. Il virus può passare con facilità da un computer all’altro, ed infatti si è subito diffuso in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Russia passando per il sud America.

Avast, la nota società di sicurezza informatica, ha trovato un difetto di progettazione nel server che controllava il malware. Se adeguatamente sfruttato questo exploit avrebbe permesso di rimuovere il virus dai computer coinvolti senza intervenire sul codice.

Tuttavia, Avast non possedeva alcuna autorità legale per proseguire da sola. Poiché la maggior parte dell’infrastruttura della botnet si trovava in Francia, la società ha contatto la polizia francese e dopo avere ricevuto il via libera dai ministeri, è partita al contrattacco.

L’operazione si è svolta nella massima segretezza e con la massima cautela: gli operatori di Avast e della polizia informatica hanno creato una copia del server sul quale si appoggiava il malware per poi disinfettare i computer colpiti. Se gli hacker si fossero accorti del procedimento avrebbero potuto infettare istantaneamente milioni di utenti per ripicca.

Jean-Dominique Nollet, a capo dell’unità informatica della polizia francese, ha dichiarato che i criminali informatici hanno generato criptovaluta per diversi milioni di euro.

Con il diffondersi dei sistemi informatizzati, aumenta anche la presenza di virus che attaccano le strutture istituzionali.