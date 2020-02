La Polizia di New York dice addio ai taccuini: userà gli iPhone ed un'app ad hoc

Storico passaggio di consegne per il New York Police Departement. Dopo oltre un secolo di utilizzo, infatti, tra pochi giorni l'iconico taccuino per prendere appunti, presente in qualsiasi film ambientato nella Grande Mela, sarà sostituito da un'applicazione per iPhone.

Il taccuino che si apriva verticalmente è stato uno degli oggetti più utilizzati dai poliziotti della città, di cui si sono serviti per prendere appunti prima di qualsiasi operazione, ma anche per scrivere note sui sospettati, le chiamate al 911 o sugli arresti.

A partire dal 17 Febbraio però la musica cambierà e i tantissimi militari impegnati a New York dovranno fare affidamento su un'applicazione per iPhone sviluppata ad hoc da una società terza, che trasferirà le note in automatico su un database della Polizia, per evitare possibili errori tecnici che potrebbero portare allo smarrimento.

Si tratta di una rivoluzione non solo simbolica, ma totale: questo nuovo sistema infatti consentirà a qualsiasi agente di accedere alle informazioni appuntate da un collega. Secondo quanto affermato, la novità favorirà il coordinamento in operazioni più complesse che vedranno impegnati più agenti.

Il Times riporta anche una curiosità interessante: alcuni agenti hanno conservato i taccuini per diversi anni dopo il pensionamento in quanto spesso si sono rivelati utili in processi in tribunale.