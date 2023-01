Polizia Postale, il resoconto del 2022: aumentano truffe e arresti per abusi sui minori

A un paio di settimane dall'allarme della Polizia di Stato sulle campagne di phishing via mail in vista di Natale, arriva oggi il resoconto delle attività del 2022 della Polizia Postale, che conferma un aumento delle truffe online e degli arresti per pedofilia in rete.

Partendo da questi ultimi, i dati raccolti dal CNCPO, Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, e dai COSC, Centri Operativi Sicurezza Cibernetica, dimostrano un aumento dei soggetti connessi agli abusi ai danni dei minori individuati in rete: nello specifico, nel corso del 2022 sono stati identificati 4.542 casi, che hanno portato a indagini su 1.463 soggetti, 149 dei quali sono stati infine arrestati. Si tratta di un aumento dell'8% rispetto allo scorso anno.

Fortunatamente, il numero complessivo dei casi trattati è diminuito, dimostrando come la pedofilia e la pedopornografia online siano un fenomeno in diminuzione costante. In ogni caso, nell'ultimo anno il CNCPO ha oscurato 2.622 siti web connessi ad abusi sui minori, dopo averne visionati ben 25.696. I casi di adescamento online di minori sono stati 424, 229 dei quali hanno riguardato la fascia delle ragazze e dei ragazzi preadolescenti, di età compresa tra i 10 e i 13 anni: in questo settore, però, si segnala anche un preoccupante incremento degli adescamenti tra i bambini di età inferiore ai 9 anni.

Passando al campo delle truffe online, invece, la Polizia Postale evidenzia un'articolata attività di contrasto a queste ultime, con l'arresto di ben 3.541 persone nel 2022, in gran parte nell'ambito dell'e-commerce. Sono poi aumentati gli illeciti legati al trading online, con 130 arresti a fronte di 3.020 segnalazioni, mentre i portali speculativi e gli schemi in rete si sono fatti sempre più complessi e raffinati.

Infine, sono aumentati i casi di revenge porn e di truffe romantiche: nel primo caso, in particolare, le indagini si sono concentrate su 244 casi, di cui 34 ai danni dei minori; nel secondo, invece, i casi totali sono stati 442, di cui 4 contro i minori. Per concludere, la Polizia Postale segnala un totale di 323 casi di cyberbullismo segnalati alle autorità, confermando il trend discendente del fenomeno negli ultimi anni.