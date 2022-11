La polizia di San Francisco potrebbe usare i robot per uccidere i criminali

I robot e l'intelligenza artificiale potrebbero tornare molto utili per agevolare alcuni lavori umani, anche se le tecnologie potrebbero essere utilizzate anche in un modo non molto etico. Mentre l'IA attualmente viene adoperata per creare uno scenario alla 1984, i robot saranno addirittura impiegati dalla polizia per uccidere.

A questo proposito, infatti, una bozza proposta dal dipartimento di polizia di San Francisco (SFPD) consentirebbe al dipartimento di uccidere i sospetti utilizzando proprio dei robot. Attualmente questa è solo una proposta, che deve ancora ottenere l'approvazione, ma consentirà l'uso della forza solo in circostanze specifiche.

"I robot elencati in questa sezione non devono essere utilizzati al di fuori di addestramento e simulazioni, arresti criminali, incidenti critici, circostanze urgenti, esecuzione di un mandato o durante valutazioni di dispositivi sospetti", si legge nel documento. "Saranno utilizzati solo come opzione di forza mortale quando il rischio di perdita di vite umane per membri del pubblico o ufficiali è imminente e supera qualsiasi altra opzione disponibile."

Questi dispositivi robotici verranno comandati da remoto, ma in che modo? Più comunemente saranno utilizzati ordigni remoti (delle bombe in pratica) che verranno posizionati su un robot o un drone e saranno lanciati e detonati vicino a un criminale o un veicolo per neutralizzare la minaccia. Insomma, che ne pensate di questa proposta? Fatecelo sapere qui sotto nella sezione dedicata ai commenti.

A proposito, ecco cosa dice l'Unione Europea sui robot killer.