I poliziotti indiani hanno una nuova 'arma segreta' che non indovinerete mai

Abbiamo visto che gli esperimenti con l'AI polizia sono stati un fiasco. Bisogna puntare sull'analogico direbbe qualcuno e in India, a quanto pare lo stanno facendo. La regione Uttar Pradesh in India sta cercando di incentivare i poliziotti a coltivare baffi grandi e ricciuti per avere un'immagine più intimidatoria e rispettabile.

Nel tentativo di rinvigorire un vecchio costume, le autorità dell'Uttar Pradesh hanno deciso di reintrodurre e aumentare gli incentivi economici per i poliziotti che decidono di mantenere baffi grandi e ben curati. La misura, che prevede un premio mensile fino a 250 rupie, è stata ideata per incentivare una pratica che era comune fino a qualche decennio fa.

Il riconoscimento del valore dei baffi non è solo una questione estetica; si tratta di una scelta personale che può effettivamente influenzare la percezione pubblica dell'autorità e della sicurezza. Binod Kumar Singh, Direttore Generale Aggiunto (ADG) sostiene che i baffi non solo aggiungono carattere alla personalità di un poliziotto, ma ne aumentano anche la fiducia e l'impatto durante il servizio.

Oltre a promuovere l'aspetto fisico dei suoi uomini, Singh è anche impegnato a migliorare la loro preparazione fisica e professionale, proponendo sessioni di addestramento specifiche. La decisione di rivitalizzare il premio per i baffi si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione delle tradizioni insieme allo sviluppo di competenze moderne.

Rispetto al passato, con il cambiamento delle mode e delle preferenze personali, la tradizione dei baffi elaborati ha iniziato a perdere popolarità, una tendenza che ora si cerca di invertire con questa nuova politica incentivante.

Se da una parte c'è chi ritorna al passato, dall'altra c'è chi cerca di reclutare poliziotti nuovi con i videogiochi. Paradossale no?

