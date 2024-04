I polli erano allevati in passato molto prima del previsto: resterai sorpreso

L'origine dei polli moderni è molto misteriosa. Animali domestici che si sono dimostrati resilienti a diverse forme di clima, sono originari dell'Asia centrale e sono stati capaci di adattarsi a tutti i continenti, seppure le modalità della loro dispersione siano rimaste poco chiare.

Una nuova scoperta effettuata a Bash Tepa, una comunità dell'Uzbekistan, tuttavia ha appena permesso agli studiosi di capire come questi animali sono arrivati ai quattro angoli del mondo, fornendo una nuova fonte di proteine alle antiche popolazioni umane.

Come afferma un nuovo studio pubblicato su Nature Communications che ha confrontato i reperti di 12 siti archeologici dell'Asia centro meridionale, i polli vennero definitivamente addomesticati nelle regioni centrali della Cina e dell'Uzbekistan a partire dal 400 a.C., dando modo a tutti i mercanti che giungevano fin lì di commerciare e di acquistarli, così da creare degli allevamenti nei loro luoghi di origine.

In particolare, i principali allevamenti di galline erano dislocate in quella che sarebbe stata ricordata più tardi come Via della Seta, una rete commerciale che permetteva agli imperi occidentali e a quelli orientali (in tempo di pace) di scambiarsi beni ed informazioni, in cambio di denaro.

Tra l'altro, i reperti che sono stati analizzati dai ricercatori hanno permesso di scoprire che sono stati gli antichi cinesi ad "educare" le galline nel deporre le loro uova anche oltre la loro naturale stagione riproduttiva, in modo tale da avere un maggior numero di pulcini durante l'anno.

"Questa è la prima prova della perdita della deposizione stagionale delle uova nelle galline mai identificata nella documentazione archeologica" ha affermato Robert Spengler, ricercatore principale dello studio ed esperto di domesticazione. "Questo è un indizio importante per comprendere meglio le relazioni mutualistiche tra esseri umani e animali che hanno portato alla comparsa del pollo moderno".

A fornire uno degli indizi più importanti di questo processo sono stati proprio alcuni frammenti di uovo trovati a Bash Tepa, che hanno dimostrato agli scienziati quanto il processo di domesticazione abbia cambiato il sistema riproduttivo di questa specie rispetto al suo antenato selvatico, cacciato per millenni dalle antiche popolazioni umane.

Fino al 400 a.C., infatti, i nostri antenati erano costretti a cacciare le galline selvatiche per ottenere delle uova fresche, un'operazione non molto facile e che non permetteva di ottenere un allevamento dal grande rendimento, visto che le galline smettevano di riprodursi in poco tempo, mentre i polli selvatici difficilmente si riproducevano in contesti antropizzati.

Per raggiungere il loro scopo, gli antichi antenati cinesi dovettero invece abituarono le galline alla loro presenza, costruendo dei recinti che ricordavano a questi uccelli il loro habitat naturale.

Prima della domesticazione, questo animale era comunque molto apprezzato in Grecia e in Italia, tanto che fu divinizzato da alcune popolazioni mediterranee. Come detto poco sopra, raramente però questi animali sopravvivevano a lungo nelle fattorie e la produzione di uova fresche era molto scarsa, una condizione che indusse gli antichi abitanti dell'Africa e dell'Europa a preferire di gran lunga gli ovini e i bovini, per l'allevamento.

Fu solo dopo il 400 a.C. che in Occidente si diffusero le nuove varietà di polli e di galline, che perdendo buona parte delle loro caratteristiche ancestrali divennero più utili per i nostri scopi alimentari.

