Il Polo Sud della Luna potrebbe non essere l'obiettivo delle missioni Artemis

I piani per le missione Artemis sono già stati ben delineati. L'agenzia spaziale americana, infatti, originariamente aveva detto che gli astronauti sarebbero sbarcati sul polo sud della Luna... tuttavia le cose potrebbero cambiare. Il sito di atterraggio è stato oggetto di due eventi separati tenuti recentemente dai leader dell'agenzia.

Il primo evento è stato effettuato con l'amministratore della NASA, Jim Bridenstine, in un incontro digitale tenuto dal gruppo consultivo della NASA chiamato Letter Exploration Analysis Group. Bridenstine ha affermato che non sarebbe stato sorpreso se la NASA avesse deciso che il Polo Sud potrebbe essere fuori dalla portata della missione Artemis 3.

Potrebbero essere utilizzati, infatti, i vecchi siti Apollo per lo sbarco degli astronauti. Uno dei motivi principali per la scelta del Polo Sud della Luna è stata la presenza di ghiaccio che potrebbe essere teoricamente trasformato in acqua potabile, aria e carburante per missili. C'è, però, un grande problema: i poli lunari sono più difficili da raggiungere rispetto alla regione equatoriale.

Se la NASA dovesse avere problemi con il sito di atterraggio polare, c'è la possibilità di cambiare il sito di atterraggio per mantenere la scadenza del 2024. In questo caso i sei siti di atterraggio Apollo originali utilizzati tra il 1969 e il 1972 potrebbero essere riutilizzati per l'atterraggio.

Il secondo evento sul sito d'atterraggio è stato tenuto da Kathy Lueders, amministratrice della Human Exploration and Operations. Secondo Lueders, il sito di atterraggio del Polo Sud potrebbe cambiare durante l'evento Washington Space Business Roundtable, in cui si stanno esaminando diverse opzioni per il futuro sbarco umano sul nostro satellite. Staremo a vedere.