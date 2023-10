Questi polpi antartici resistono a temperature assurde: ecco come

I polpi antartici del genere Pareledone nuotano nelle acque più fredde del mondo, dove le temperature spesso raggiungono i -2°C. Ma come fanno queste creature a sangue freddo a sopravvivere in queste condizioni estreme?

Secondo gli scienziati del Marine Biological Laboratory, negli Stati Uniti, il segreto di questi intelligentissimi cefalopodi è nascosto in particolari proteine estremamente flessibili, che permettono alle cellule dei polpi di funzionare bene anche in condizioni super-fredde.

La scoperta è stata fatta studiando l'enzima pompa sodio-potassio presente nei polpi antartici e confrontandolo con quello di una specie temperata chiamata polpo a due macchie. È emerso che alcune mutazioni nella sequenza di aminoacidi dell'enzima antartico conferiscono una eccezionale flessibilità a queste proteine, donando ai polpi antartici una resistenza al freddo senza pari.

Gli enzimi solubili, come quelli che scompongono il cibo nel nostro intestino, possono adattarsi facilmente a temperature diverse a causa delle particolari reazioni in cui sono coinvolti. Ma non tutti gli enzimi possono permettersi di essere così flessibili.



Alcuni di essi sono incastrati nelle membrane cellulari, dove le loro condizioni di lavoro sono molto più rigide. Queste "pompe" o canali proteici trasportano ioni importanti dentro e fuori la cellula, creando gradienti che permettono la propagazione dell'energia.

Secondo gli autori del nuovo studio, quindi, nei polpi antartici queste proteine hanno più possibilità di manovra del normale. Gli scienziati ora sperano di condurre ulteriori esperimenti per scoprire tutti i segreti di questi animali alieni.