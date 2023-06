I polpi possono modificare il loro genoma per adattarsi all'ambiente, ecco come

Strano ma vero, con il cambiare delle stagioni i polpi sono in grado di ricalibrare la loro chimica interna, permettendogli di adattarsi alle temperature fluttuanti dell'oceano. Nello specifico, riescono a modificare il loro RNA come risposta alle sfide ambientali.

Dopo aver scoperto quanto a lungo vivono i polpi, ecco che queste affascinanti creature continuano a sorprenderci.

Proprio come i loro parenti cefalopodi, sono organismi "ectotermi", ovvero non sono in grado di autoregolare la temperatura corporea. Ciò gli rende molto vulnerabili alle temperature dell'acqua, che può mettere a serio rischio le loro funzioni cerebrali.

Per ovviare a questo problema, il polpo a due macchie della California (Octopus bimaculoides) può modificare il suo RNA - la molecola messaggera tra le proteine e il DNA. Questo processo, del tutto simile all'editing genetico (ma in forma naturale), permette la produzione di diverse proteine neurali che li proteggono dalle variazioni di temperatura.

Lo studio dei ricercatori ha scoperto, nei 12 esemplari esaminati, che la modifica dell'RNA avviene a sole poche ore dall'esposizione ad una diversa temperatura. "La bellezza del modificare l'RNA è che da una parte puoi cambiare le informazioni genetiche, ma dall'altra riesci a mantenere il DNA intatto," ha spiegato il genetista Eli Eisenberg.

Per molte specie, tra cui gli umani, la modifica dell'RNA non ha particolari effetti poiché avviene in aree del DNA che non codificano nulla. Ma nei polpi (e forse in molti altri cefalopodi) l'editing di RNA influisce sulla maggior parte delle loro proteine. Una capacità a dir poco sorprendente.

Gli esperti fanno notare come i cefalopodi siano una classe di animali su cui sappiamo ancora poco, e questa ricerca è "un importante primo passo per capire meglio come affrontano l'ambiente".