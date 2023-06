I polpi avrebbero potuto aiutare a scongiurare la crisi dei missili cubani

Durante la crisi dei missili cubani del 1962, gli Stati Uniti avevano bisogno di stabilire nuove regole per comunicare e relazionarsi con l'Unione Sovietica. Così entrò in gioco Gregory Bateson, uno studioso interdisciplinare, che decise di studiare i polpi (sì, avete letto bene) per approfondire questo problema.

Queste sono creature notoriamente solitarie, una caratteristica (insieme a molte altre) che ha attirato l'attenzione di Bateson sulla loro disponibilità a tollerare la vicinanza dei vicini come metafora delle relazioni tolleranti tra le nazioni.

L'esperimento dello scienziato consisteva nel tenere due polpi in un'unica vasca, una cattiva idea poiché le creature sono molto territoriali. In effetti, in alcuni casi, un polpo molestava l'altro in modo persistente, a volte fino alla morte. Tuttavia, se introdotte contemporaneamente, alcune coppie coesistevano.

La convivenza è iniziata con battaglie minori dove non c'erano ferite gravi, una sorta di fase di prova. Il polpo più grande rubava il cibo al più piccolo e lo cacciava dal suo rifugio. Dopo un periodo di pausa, però, l'animale più piccolo iniziava ad avvicinarsi cautamente al più grande, facendo ritirare la creatura più massiccia. Per come la vedeva Bateson, questi eventi stabilivano la fiducia.

Innanzitutto, il polpo più forte ha dimostrato forza, mentre il più debole la sua vulnerabilità avvicinandosi a prescindere. Infine, il più forte si è poi trattenuto e si è astenuto dal fare del male al polpo vulnerabile. Da questo punto, le due creature potevano coesistere senza combattere e si sedevano vicini, a volte toccandosi.

Bateson esaminò questo comportamento dei polpi come un parallelismo per la Crisi dei missili di Cuba e inviò persino una lettera al presidente Kennedy.