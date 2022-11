I polpi quando litigano si lanciano addosso diversi oggetti

I polpi sono creature davvero intelligenti, che prendono a pugni i pesci senza motivo, e gli esperti hanno più volte osservato dei comportamenti davvero insoliti. Un team di ricercatori con sede presso l'Università di Sydney intorno al 2015/2016, ha infatti osservato una "lite" dove queste creature si lanciavano contro diversi oggetti.

Limo, conchiglie e alghe venivano raccolti dai tentacoli e venivano spinti attraverso un getto d'acqua schizzato dal loro sifone. In questo modo sono stati in grado di sparare materiale a diverse distanze. Non si tratta di un comportamento raro, poiché in sole 24 ore questa azione è stata osservata per ben 102 volte.

Circa la metà dei lanci è avvenuta durante le interazioni con altri polpi, come tentativi di accoppiamento, ma solo il 17% degli oggetti ha colpito altri simili. Potrebbe sembrare banale, ma l'azione di lanciare qualcosa verso la stessa specie è stata osservata pochissime volte negli animali non umani, secondo i ricercatori.

Non è chiaro il motivo dietro questo gesto, ma è stato notato che i cefalopodi che attuavano questa azione diventavano di un colore più scuro – un comportamento solitamente interpretato come un'esibizione di aggressività. "Suppongo che molti dei tiri mirati siano più simili a un tentativo di stabilire uno 'spazio personale', ma questa è una speculazione, è molto difficile sapere quali potrebbero essere i loro obiettivi", ha affermato infine il ricercatore capo, il professor Peter Godfrey-Smith, dell'Università di Sydney.

A proposito, sapete che i polpi alla nascita subiscono un tragico destino?