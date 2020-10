Anche i polpi sentono i 'sapori' utilizzando delle cellule presenti sui loro tentacoli

Sono state scoperte e isolate, all’interno dei tentacoli dei polpi, delle piccole cellule che permettono all’animale di “assaggiare” l’ambiente circostante e capire se ciò che tocca sia una preda o meno.

I polpi sono animali estremamente adattati al loro ambiente e sono anche molto intelligenti. Riescono infatti a completare piccoli giochi di logica con relativa facilità e, tra le altre cose, sono anche estremamente bravi nel camuffarsi e tendere agguati o sfuggire ai predatori. I tentacoli di queste creature, poi, sono estremamente sofisticati e permettono all’animale non solo di nuotare, ma anche di conoscere e decodificare l’ambiente circostante. Alla luce di ciò una ricerca, pubblicata sulla rivista Cell, mette in luce la scoperta di un particolare tipo di cellula, presente sui tentacoli, che permette all’animale di “assaggiare” tutto ciò che tocca.

L’esistenza di queste cellule del sapore, chiamiamole così, la si sospettava da tempo ma solo ora sono state finalmente riconosciute ed isolate. Queste cellule si trovano sui tentacoli, abbiamo detto, e per la precisione si trovano all’altezza delle ventose. Queste cellule si attivano non tanto in presenza di sostanze solubili in acqua quanto, invece, con sostanze insolubili. Questi recettori che sono stati isolati sono quindi fondamentali per l’animale perché gli permettono di capire se ciò che stanno toccando è una preda o meno. Come ci spiegano gli scienziati che hanno partecipato allo studio utilizzando semplicemente il tocco è difficile, per l’animale, capire se sta toccando uno scoglio o magari il guscio di un granchio saporito.

Ma se alla sensazione tattile si aggiunge anche il “sapore”, ecco che l’animale può capire se sta toccando o meno una preda. Questi sensori si trovano in tutte le braccia del polpo quindi l’animale può “assaggiare” cose diverse su ogni tentacolo. I tentacoli sono quindi fondamentali per questi animali e lo si può capire perché anche perché qui si trovano i 2/3 dei loro neuroni. I tentacoli, infatti, possono agire indipendentemente dalla volontà dell’animale e, anche se tagliati, possono ancora muoversi e lavorare come se fossero attaccati al corpo.