I polpi stanno utilizzando la spazzatura come riparo sempre più spesso

Lo sappiamo e ve lo abbiamo riferito tante volte: nel nostro oceano la quantità di spazzatura che possiamo trovare è assurda. C'è talmente tanta immondizia che i polpi, invece di conchiglie e coralli, stanno utilizzando i rifiuti umani. Un nuovo studio ha infatti osservato 24 specie di cefalopodi che vivono nella spazzatura.

Queste creature utilizzano bottiglie di vetro, vasi di ceramica, tubi di metallo, lattine arrugginite o bicchieri di plastica come "rifugio". Nelle aree in cui sono state raccolte troppe conchiglie marine, i cefalopodi di tutte le età sono stati costretti ad adattarsi o a morire; qui i rifiuti umani sono un'utile alternativa alle forme naturali di protezione (nel 2023 aprirà la prima fattoria di polpi al mondo ma non è una buona notizia).

"Ogni apparente effetto positivo potrebbe anche avere diverse conseguenze dannose e indirette", avvertono gli autori nello studio, guidato dai biologi marini dell'Università Federale del Rio Grande in Brasile. Alcuni rifiuti, ad esempio, potrebbero esporre i polpi a sostanze chimiche tossiche o metalli pesanti.

Una delle foto raccolte ha perfino mostrato un cefalopode aggrappato a una batteria fortemente degradata. Gli autori dello studio hanno esaminato 261 immagini e video subacquei di polpi che interagiscono con i rifiuti marini. "Nonostante queste descrizioni, pochi studi si sono concentrati sulle interazioni tra cefalopodi e rifiuti marini e le informazioni scientifiche su questo argomento sono state scarsamente aggiornate negli ultimi decenni", scrivono gli autori.

Circa il 40% delle interazioni era con bottiglie di vetro, mentre il 24% erano con la plastica - secondo quanto si può leggere nella rivista Marine Pollution Bulletin. A proposito, sapete che i polpi prendono a pugni i pesci? A volte senza apparente motivo.