Un polpo ha mangiato in un sol boccone un pericolosissimo pesce scorpione

Le creature del mondo marino, così come quelle del mondo di superficie, sono in costante lotta tra loro per la sopravvivenza. Uno dei casi più eclatanti è sicuramente quello tra un polpo e un pesce scorpione; immortalati in una terribile lotta che, alla fine, ha decretato come vincitore il polpo.

Il video che segue (che potrete trovare cliccando qui sul sito di La Repubblica) è stato filmato nel mare dell'isola di Cipro da un'appassionata di subacquea, Maria Shokouros-Oskarsson. Nella ripresa è possibile osservare la creatura tentacolare che immobilizza prontamente il pesce scorpione e, subito dopo, lo trascina verso di sé senza lasciargli alcuna possibilità di fuga.

Il pesce scorpione (Pterois miles) è, infatti, una delle più temibili specie presenti nel Mar Mediterraneo, a causa di un potentissimo veleno secreto dalle ghiandole sul dorso. Prima d'ora gli esperti credevano che non avesse alcun predatore naturale... almeno fino ad adesso. Dopo la scoperta, gli addetti ai lavori hanno subito pubblicato un articolo sulla rivista Journal of Marine Science and Engineering.

Questa creatura velenosa è stata avvistata per la prima volta nei nostri mari nel 1991. A causa della sua pericolosità non ha molti "nemici"; un fattore che ha aiutato sicuramente nella sua espansione. Quello documentato è il primo caso di un attacco riuscito nel pesce scorpione. Il motivo è semplice: i polpi (Octopus vulgaris) nella loro dieta hanno anche creature velenose.

Insomma, c'è un nuovo "sceriffo" in città che potrebbe ristabilire l'ordine.