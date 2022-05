La maggior parte della polvere domestica è pelle morta? Si tratta di un mito

Molti dicono che la polvere che abbiamo in casa e che si nasconde negli angoli più angusti e remoti della nostra abitazione sia, in realtà, pelle umana morta. Si tratta di un mito o c'è qualcosa di reale? È vero che le cellule della pelle fanno parte della composizione della polvere domestica, ma ci sono molti altri componenti al suo interno.

Quali sono questi "ingredienti"? Cose come vernice, fibre, muffe, capelli, materiali da costruzione, polline, batteri, virus, parti del corpo di insetti, scaglie di pelle, cenere, fuliggine, minerali e frammenti di terreno. Per scoprire la composizione, dei ricercatori hanno raccolto campioni di polvere da 1.025 case canadesi.

Le proporzioni di ogni materiale variano da famiglia a famiglia. Una casa di nuova costruzione, ad esempio, potrebbe avere molta polvere di cartongesso o altra polvere da costruzione ancora in circolazione. Un'abitazione che si trova vicino una strada trafficata, invece, potrebbe avere particelle esterne provenienti dai gas di scarico delle auto.

Si dice che l'80% della polvere sia pelle morta, ma non è vero secondo uno studio. Quest'ultimo, condotto nel 2009, afferma che il 60% dei componenti della polvere provenisse dall'interno e il 40% da sporco e altri materiali dall'esterno. Il 60% "interno" a sua volta includeva di tutto, dalle fibre organiche ai materiali da costruzione, non solo la pelle.

L'adulto medio perde circa 500 milioni di cellule della pelle ogni giorno, da 0,03 a 0,09 grammi di scaglie di pelle all'ora: circa 2,16 grammi al giorno. Non tutte queste cellule morte, però, finiscono in casa nostra, poiché molti pezzi scorrono nello scarico nella vasca da bagno o nella doccia, altri sono contenuti nei vestiti e finiscono in lavatrice.