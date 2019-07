La polvere lunare sollevata dai razzi potrebbe rappresentare un serio pericolo in futuro

Far atterrare sulla luna un razzo o un modulo potrebbe presentare una sfida, in futuro, nonché una fonte di possibili casus belli. No, non è fantascienza ma pura realtà.

Quella delle polveri sollevate durante l’atterraggio dai potentissimi razzi dei moduli di allunaggio potrebbe sembrare il minore dei problemi per gli astronauti e per lo staff nonché per i progettisti dei mezzi spaziali, ma non è così.

Senza una giusta regolamentazione Internazionale ciò potrebbe essere fonte di seri problemi tra le diplomazie e perfino essere la scintilla dello scoppio di vere e proprie guerre. Il pulviscolo sollevato in fase di atterraggio sulla luna viene sparato, a velocità incredibili, in tutte le direzioni.

Le polveri, benché con una massa molto piccola, si muovono a velocità così elevate da risultare pericolose quanto dei proiettili. Esse, sparate in questo modo, possono muoversi per centinaia di chilometri in tutte le direzioni e colpire altre navi, astronauti, siti di interesse strategico e perfino eventuali insediamenti.

Questi proiettili possono quindi diventare un serio problema non solo per gli Stati che decidono di cimentarsi nell’impresa di conquistare la Luna ma anche per aziende private, per esempio, che sembrano sempre più intenzionate a sfruttare il nuovo mercato “spaziale”.

Cinquant’anni fa avvenne il primo allunaggio e le polveri sollevate dal modulo di atterraggio causarono seri danni e problemi alle sofisticate attrezzature. Al giorno d’oggi la tecnologia è migliorata e la potenza di razzi e missili spaziali è notevolmente aumentata. Ipoteticamente, quindi, il rischio di sollevare miliardi di piccolissime schegge durante l’atterraggio è qualcosa da tenere in alta considerazione.

Occorrerebbe per prima cosa creare un Regolamento Internazionale, accettato da tutti, per evitare o comunque limitare incidenti che possano trasformarsi in seri problemi di natura diplomatica tra Stati.

E’ stata avanzata l’ipotesi di creare delle zone di atterraggio, spianando aree della superficie lunare, che possano risultare sicure e privilegiate. Ma per spianare e costruire strutture del genere bisogna sollevare ingenti nubi di polvere, ed ecco che il problema si ripresenterebbe.

Dunque, come qualsiasi cosa che riguarda lo spazio, è una questione seria ed ha bisogno di risposte immediate ma, questa volta, esse potrebbero arrivare non solo dalla scienza ma anche dalle diplomazie dei vari Stati che dovranno essere capaci di redigere norme e regole chiare per tutti, senza fraintendimenti.