Polverone su Google: gravi accuse all'assistenza da una popolare game designer

Nella serata del 4 dicembre 2021 si è scatenato un polverone legato a Google. Infatti, quest'ultima è stata accusata di presunte gravi violazioni relative al servizio di assistenza. A far emergere la questione è stata una popolare game designer.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e PhoneArena, tutto è partito da un tweet di Jane McGonigal, nome noto nel settore del gaming anche per via del bestseller "Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change The World" (2010). "Non spedite il vostro smartphone Google in garanzia per la riparazione o la sostituzione. Come già accaduto ad altri, la scorsa notte qualcuno l'ha usato per accedere a miei profili Gmail, Drive, account e-mail di backup delle foto e Dropbox. Ho visto dai log che hanno aperto un buon numero di selfie sperando di trovare foto intime", ha scritto McGonigal.

La game designer ha poi approfondito la questione, spiegando in altri tweet che l'assistenza Google (o qualcuno che si è "messo di mezzo") avrebbe aperto foto in cui lei viene ritratta mentre indossa costume da bagno, reggiseni sportivi, vestiti attillati e simili. Sarebbero persino state eliminate le notifiche di sicurezza nell'account e-mail di backup. Insomma, le accuse sono piuttosto importanti e McGonigal ha già fatto riferimento a una possibile class action contro Google.

La questione è in ogni caso "intricata", in quanto lo smartphone sarebbe stato spedito in un centro riparazioni ufficiale in Texas (Stati Uniti d'America), ma a quanto pare secondo Google il dispositivo non sarebbe mai arrivato (e infatti sarebbe stato fornito uno smartphone sostitutivo). Tuttavia, la game designer afferma che il tracking del corriere mostrerebbe che il pacco sarebbe correttamente arrivato al centro riparazioni.

Google ha rilasciato un commento ufficiale ai microfoni di The Verge, nella persona del portavoce Alex Moriconi, facendo "semplicemente" sapere che sta svolgendo indagini sull'accaduto.