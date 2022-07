Polygon entra nell'incubatore di startup Disney: la criptovaluta MATIC vola

Le ultime settimane sono state un periodo d'oro per Polygon: dopo che i progetti legati a TERRA sono transitati sulla blockchain Polygon nel corso del weekend, infatti, scopriamo oggi che sempre Polygon è entrato in un incubatore di startup di Disney, dedicato all'"accelerazione" di aziende legate all'AR, agli NFT e all'IA.

Nello specifico, Polygon è una delle sei compagnie selezionate da Disney per il suo "Accelerator Program" di quest'anno, che ha l'obiettivo di favorire l'innovazione tecnologica in tutto il mondo, almeno stando a quanto riporta la stessa Disney.

Il programma di accelerazione inizierà la prossima settimana e riguarderà principalmente aziende e startup attive in settori come gli NFT, l'AR e l'Intelligenza artificiale. Probabilmente, Polygon è stata scelta proprio per l'importanza della sua blockchain e del token MATIC nell'ecosistema NFT, dove questi rappresentano un'alternativa a prezzo bassissimo alla ben più costosa blockchain Ethereum.

Il programma permetterà ad un team di manager di Disney di coordinare le aziende che faranno parte dell'"incubatore di startup" della casa di Topolino, mentre gli executive delle compagnie saranno affiancati dai dirigenti della Walt Disney Company nelle loro scelte principali. Chiaramente, è anche possibile che alla fine dell'esperienza di "incubazione" Polygon inizi a collaborare più strettamente con Disney stessa, prefigurando magari un ingresso dell'azienda nel mercato NFT.

Dopo la notizia, comunque, il token MATIC di Polygon è rimbalzato del 5,7% rispetto alle 24 ore precedenti. Intanto, però, pare anche che Polygon sia l'unica criptovaluta ad aver resistito al calo generalizzato dei token del weekend, configurandosi come un asset da tenere sotto controllo per tutti gli investitori.