I pomodori fanno una cosa molto particolare con piante e parassiti

Una nuova ricerca non ha fatto che sottolineare un'informazione che gli agricoltori e i botanici di tutto il mondo sospettavano da tempo: gli ortaggi sono in grado di comunicare con i loro simili e possono anche rispondere all'aggressione degli insetti.

Per quanto ciò possa sembrare impossibile, bisogna innanzitutto sapere che in questo caso non si sta parlando di una trasmissione sonora, come può accadere tra due animali, ma di una forma di comunicazione molto più sottile.

Molte piante sono in grado di emettere delle sostanze volatili, genericamente chiamate dalla scienza COV, in grado di essere percepite dagli altri esseri viventi. Molte di queste sostanze sono presenti nei nostri profumi, ma alcune di esse non sono percepibili dalla nostra specie e vengono utilizzate dalle piante solo per comunicare tra di loro o per parlare agli insetti.

Lo studio in questione ha utilizzato i pomodori, ma anche nel caso in cui gli studiosi avessero usato altri ortaggi - come melanzane e peperoni - avrebbero potuto osservare le piante produrre queste sostanze e vederle interagire fra di loro, mentre fra le COV più note abbiamo i feromoni sessuali o alcuni ormoni di allarme, che segnalano alle piante quando un insetto ha cominciato a prendere di mira una foglia o un frutto.

Nell'esperimento proposto da Erinn Dady, una delle autrici dell'articolo pubblicato su Journal of Chemical Ecology, una pianta di pomodoro è stata in grado di capire l'entità del pericolo rappresentato dall'attacco di un bruco, correlando questa informazione alla quantità di feromone prodotto dalla foglia che era stata ferita da un morso.

Di tutta risposta, di fronte a questo attacco la pianta ha cominciato anche ad attrarre alcuni predatori (diversi insetti e alcuni uccelli) tramite l'emissione di altri ormoni volatili, in grado di indicare correttamente la direzione della preda.

Questo non è neppure il comportamento più strano che è possibile osservare in natura, visto che altri ortaggi e i funghi hanno imparato autonomamente a usare i feromoni per attrarre alcune mosche, così da risolvere alcuni problemi riproduttivi.

Recentemente inoltre è stato scoperto un coleottero in grado di alterare la durata del proprio ciclo circadiano a 48 ore, grazie proprio alla produzione di queste particolari sostanze chimiche.

Per quanto riguarda i pomodori, gli scienziati hanno anche decretato come le varietà ibride producano meno feromoni rispetto alle varietà selvatiche e tradizionali. Stranamente ciò non ha delle conseguenze nello sviluppo delle loro piante. Tuttavia potrebbe essere responsabile della variabilità nel sapore delle varianti più moderne, che seppur meno saporite sono più resistenti agli attacchi dei parassiti.