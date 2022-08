Il pomodoro diventa sempre più raro e costoso a causa dei cambiamenti climatici

Così come vi abbiamo ampiamente riportato, alcuni parti dell'America si stanno dirigendo verso una "mega-siccità". A questo proposito la California, il principale produttore mondiale di pomodori, sta attraversando la peggiore siccità degli ultimi 1.200 anni. Così in America (e presumibilmente nel mondo) i prezzi per questo alimento aumenteranno.

Contemporaneamente a ciò, gli agricoltori stanno anche affrontando gli effetti dell'inflazione: ciò si traduce in costi di carburante e fertilizzanti più elevati, che riducono i margini di profitto in un momento storico in cui i pomodori scarseggiano sul panorama internazionale.

"Abbiamo un disperato bisogno di pioggia", ha dichiarato Mike Montna, capo della California Tomato Growers Association. "Stiamo arrivando a un punto in cui non abbiamo più scorte per continuare a soddisfare la domanda del mercato. È davvero difficile coltivare un raccolto di pomodori in questo momento."

Il paese degli USA non è l'unico a star sperimentando gli effetti della crisi idrica. Perfino alimenti come anacardi, avocado e caffè potrebbero subire un aumento di prezzo a causa del cambiamento climatico. Il Brasile, il più grande produttore di caffè del mondo, stando alle ultime stime potrebbe vedere una diminuzione del 79% dei terreni più adatti alla coltivazione di questa pianta.

Allo stesso tempo, secondo uno studio pubblicato qualche tempo fa dalla NASA, gli effetti dell'uomo sul pianeta potrebbero iniziare a ridurre i raccolti.