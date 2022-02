Questo è un pomodoro viola e potrebbe diventare un alimento comune sulle tavole

Chiamato ufficialmente "Big Purple Tomato", questo pomodoro è stato geneticamente modificato per contenere una grande quantità di antociani, lo stesso pigmento che può essere trovato all'interno mirtilli - ed è il motivo per la sua stramba colorazione.

Il team di ricerca che ha creato questo nuovo alimento ha scoperto che i topi vivevano il 30% in più con una dieta integrata con pomodoro viola, ricco di antociani. "Il consumo alimentare di antociani, una classe di pigmenti prodotti dalle piante superiori, è stato associato alla protezione contro un'ampia gamma di malattie umane", scrivono gli esperti su uno studio pubblicato su Nature Biotechnology (sapete che è stato prodotto un super pomodoro?).

Poiché i livelli di queste sostanze chimiche essenziali non erano molto alti nella frutta e nella verdura, gli esperti del John Innes Center nel Regno Unito hanno cercato di sopperire alla mancanza. "I pomodori hanno circa 30.000 geni e producono naturalmente antociani nelle foglie e nel gambo", ha dichiarato Nathan Pumplin. "È stato progettato con due geni extra che attivano la produzione degli antociani viola naturali del pomodoro".

Con un contenuto di antociani 10 volte superiore rispetto ai comuni pomodori, sicuramente si avranno dei vantaggi extra nel mangiare l'alimento. Non solo super nutrienti: la bacca creata dagli esperti vanta il doppio della durata di conservazione del pomodoro medio, contribuendo potenzialmente a una riduzione degli sprechi alimentari.

"Stiamo lavorando con le agenzie di regolamentazione statunitensi (USDA e FDA) per ottenere l'approvazione", afferma infine Pumplin. "Stiamo anche esplorando partnership con aziende nella filiera del pomodoro per portare i nostri prodotti sul mercato e continuare a riprodurre i nutrienti viola in varietà più deliziose". A proposito, ecco sfatato un mito di lunga data riguardante il pomodoro.